ابل تطلق تحديث iOS 14.7.1 لإصلاح مشاكل أمنية مهمة!

قامت ابل بشكل مفاجئ بإطلاق تحديث أمني جديد وهو iOS 14.7.1 و iPadOS 14.7.1 لهواتف الايفون وأجهزة الايباد. التحديث الجديد يستهدف إصلاح ثغرات أمنية وبعض المشاكل الأخرى.

سد ثغرة أمنية في غاية الخطورة

تقول ابل إن تحديث iOS 14.7.1 و iPadOS 14.7.1 سوف يقوم بإصلاح الخلل الناجم عن ثغرة أمنية خطيرة متمثلة في قيام البرمجيات الخبيثة بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بسبب مشكلة تلف الذاكرة.



وفقاً للمستند الذي أرفقته أبل فإن هذه الثغرة قد تم استغلالها بشكل فعال من قبل المخترفين لكن لا يعلم لأي مدة ومدى نطاق هذا الاختراق على وجه التحديد.

تمت معالجة تلك الثغرة الأمنية من خلال إصلاح المشكلات المتعلقة في الذاكرة العشوائية RAM ، ومن المفترض أن تلك الثغرة ستصبح جزءً من الماضي بعد التحديث مباشرةً.

لاشك أن هناك العديد من المستخدمين الذين قد تأثروا سلياً بوجود تلك الثغرة كما أن وجودها يشكل تهديداً مباشراً لجهازك، لذا من الأفضل أن تقوم بالتحديث في أقرب فرصة.

ليست هواتف الايفون وأجهزة الايباد فقط الذي صدر لها التحديث، فقد أطلقت ابل أيضاً تحديث macOS Big Sur 11.5.1 لسد ذات الثغرة على حواسيب ماك.

إصلاح مشكلة فتح قفل الايفون بواسطة ساعة ابل

بعد قيام ابل بإطلاق تحديث iOS 14.7 مؤخراً اشتكى العديد من المستخدمين بتعطل خاصية فتح قفل الايفون بواسطة ساعة ابل، لذا يأتي تحديث iOS 14.7.1 الفرعي ليحل تلك المشكلة أيضاً ويعيد تلك الخاصية للعمل من جديد.



ابل مستقبلاً سوف تتبع سياسة جديدة في التحديثات بدايةً من iOS 15 و iPadOS 15 حيث سيتم فصل التحديثات الأمنية عن التحديثات الأخرى بحيث يعطى للمستخدم حرية تنزيل وتثبيت التحديثات الأمنية فقط وتجاهل التحديثات الأخرى إذا أراد ذلك.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت التحديث الجديد سواء iOS 14.7.1 أو iPadOS 14.7.1 على جهازك عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update.