خبيرا نفخ فقاعات صابون يتقدمان لغينيس بشبكة عملاقة

استضافت إحدى كليات أوهايو زوجًا من أساتذة نفخ الفقاعات أثناء محاولتهما تحطيم رقم بموسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر شبكة فقاعات صابون.

غاري بيرلمان ، وجرودي توبوت؛ تعاونا في كلية نوتردام لإنشاء مئات الفقاعات مرة واحدة باستخدام شبكة بعرض 75 قدمًا.

قال بيرلمان، الحاصل على 11 رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لنفخ فقاعات الصابون: “أتخذ في هذا المجال أسلوبًا علميًا وترفيهيًا مع لمحة فنّية، أستمتع بتصميم الأحداث التي تربط وترتقي بالجماهير الوطنية والعالمية.

وأشار مع زميله إلى أن هذه التجربة الجديدة تم تقديمها إلى موسوعة غينيس للاعتراف الرسمي بها.

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