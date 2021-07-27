الصين في القمة.. إليك أكثر 10 دول تملك مستخدمين للهواتف الذكية

لن تشعر بالغرابة عندما تعلم أن الصين هي الدولة التي تمتلك أكثر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية وذلك بسبب التعداد السكاني، لا سيما أنها باتت الآن تملك عددًا من الشركات المصنعة للهواتف والتي تنافس في هذا المجال بقوة أمام سامسونج وآبل، وعلى رأس هذه الشركات الصينية، هواوي و شاومي.

منصة statista كشفت عن أكثر عشر دول بها مستخدمون للهواتف الذكية كالتالي:

الصين (911 مليون)، يبلغ عدد سكان الصين أكثر من مليار و 400 مليون شخص، 911 مليون منهم يستخدمون الهواتف الذكية.

الهند (493 مليون)، يبلغ عدد سكان الهند مليار و380 مليون، 439 مليون منهم فقط يستخدمون الهواتف، وقد يعود هذا الأمر إلى الحياة الصعبة والفقر الذي يعيشه الكثير من سكان الهند.

الولايات المتحدة (270 مليون)، ويبلغ عدد سكانها 330 مليون تقريبًا، أي أن ما نسبته 80% من الشعب الأمريكي يستخدم الهواتف الذكية.

وقبل استكمال القائمة، لنتحدث عن ليبيا قليلًا، حيث كشفت منصة datareportal الرقمية أن هناك 11,62 مليون اتصال محمول في شهر يناير من عام 2021، علمًا أن سكان ليبيا وصل عددهم إلى 6,91 ملايين في يناير الماضي، والتفسير أن هناك من يمتلك أكثر من خط محمول، وهناك خطوط تصبح تالفةً مع مرور الوقت.

كما أكدت المنصة أن عدد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا وصل إلى ستة ملايين حساب في يناير الماضي، بصعود بنحو 900 ألف حساب مقارنة بشهر يناير 2020.

ونعود لاستكمال قائمة الدول التي فيها أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية، حيث جاءت إندونيسيا في المركز الرابع ووصل العدد إلى 160,2 مليون مستخدم.

وفي المركز الخامس؛ جاءت البرازيل 109,34 ملايين، وسادسًا روسيا بـ 99,9 مليون، وفي المركز السابع؛ جاءت اليابان 75,7 مليون.

واحتلت المكسيك الكرز الثامن 70,1 مليون، وتاسعًا ألمانيا 65,24 مليون مستخدم، وعاشرًا فيتنام 61,37 مليون.

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