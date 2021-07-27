رفضت الذهاب إلى حفل زفاف أختها.. خوفًا من الإفلاس!!

كشفت امرأة أنها رفضت الذهاب إلى حفل زفاف أختها لأنه سيتركها مفلسة بعد أن يكلفها 800 جنيه إسترليني يوميًا للحضور بسبب تكاليف الفندق.

ووفق ما نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، قالت المرأة، التي شاركت قصتها دون الكشف عن هويتها، إن الأخت كانت تخطط في الأصل لحضور حفل زفاف أصغر بكثير عندما أرسلت الدعوات.

وأضافت: غيرت المكان لاحقًا إلى مكان آخر بعيدًا، وأصرت على أن يدفع الضيوف مقابل الإقامة في فندق فخم مجاور، والتكلفة، بما في ذلك الرسوم ستكون حوالي 800 جنيه إسترليني في الليلة.

وأردفت أنها لن تحضر حفل الزفاف لأنه سيتركها مفلسة، وكتبت قصتها قائلة: “إن أختي ستتزوج في هذا الفندق المصمم على طراز القلعة، وهو فخم جدًا، ومكلفة للغاية، وعلى مسافة قصيرة بالسيارة من منزل الجميع، لكنها لم تحجز في جناح زفاف أو باقة زفاف من أجل أسعار الغرف.

وتابعت: “تريدنا أن نبقى هناك لأنها حجزت مصورًا لالتقاط الصور في الساعة 8 صباحًا بعد حفل الزفاف على الشاطئ في الفندق، لذلك نحتاج أيضًا إلى الاستيقاظ مبكرًا لالتقاط الصور في اليوم التالي، لكنني أنا وزوجي لا نستطيع تحمل هذه النفقات الضخمة”.

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