أهم مزايا واتس اب القادمة قريباً – ثلاث مزايا في غاية الأهمية!

تطبيق واتس اب في نسخته التجريبية الحالية يبشر بقرب إطلاق 3 مزايا على الأقل في غاية الأهمية خلال الفترة المقبلة، وهي تتجاوز كونها تحسينات بسيطة إلى كونها مزايا جوهرية سوف تحدث أثراً واضحاً في تجربة الاستخدام.

1. إرسال الصور والفيديو بجودة عالية

من المعلوم أن تطبيق واتس اب يقوم بعمل ضغط للصور ومقاطع الفيديو قبل إرسالها وهذا يؤثر بالسلب على جودتها وإن كان ذلك يساهم في إرسالها بشكل سريع.



واتس اب سوف يتيح ثلاثة خيارات مختلفة عند إؤسال الصور ومقاطع الفيديو:

تلقائي Auto : سيقوم واتس اب باختيار أفضل خوارزمية من أجل ضغط الصور أو الفيديو الذي تود إرساله.

سيقوم واتس اب باختيار أفضل خوارزمية من أجل ضغط الصور أو الفيديو الذي تود إرساله. أفضل جودة Best Quality : سيقوم واتس اب بإرسال الصورة أو الفيديو بأفضل جودة ممكنة. (الضغط بحوالي 20% فقط).

سيقوم واتس اب بإرسال الصورة أو الفيديو بأفضل جودة ممكنة. (الضغط بحوالي 20% فقط). توفير الطاقة Data Saver : سيتم ضغط الصور أو الفيديو كثيراً لاستهلاك أقل قدر ممكن من البيانات (أقل جودة).

نقل المحادثات بسهولة بين الأندرويد و الايفون

الميزة الثانية المهمة هي إمكانية نقل المحادثات من هواتف الأندرويد إلى الايفون والعكس بسهولة مما يعني أن المستخدم لن يضطر إلى فقدان أي من محادثاته المهمة عند الانتقال من الايفون إلى الأندرويد أو العكس.

أيضاً لن يضطر المستخدم إلى شراء برامج مدفوعة من أجل القيام بذلك كما هو الحال الآن، كل ذلك سيتم من خلال تطبيق واتس اب نفسه وفي غضون دقائق معدودة.

فتح حساب واتس اب على أكثر من جهاز

أما الميزة الثالثة، ستكون إمكانية فتح حساب واتس اب على أكثر من جهاز واستخدام واتس اب بشكل طبيعي دون الحاجة بالضرورة إلى وجود الهاتف الذكي بالقرب منك أو توصيله بالإنترنت، سوف تدعم هذه الميزة إمكانية فتح حساب واتس اب حتى أربعة أجهزة مختلفة بحد أقصى.



هذه الميزة قد تكون مفيدة للغاية للجميع، كالحاجة إلى فتح واتس اب في العمل او تشغيل واتس اب على الايباد بجامب الايفون وغيرها من السيناريوهات.

كل هذه المزايا الجديدة الآن في الوضع التجريبي وسوف يتم إطلاقها بشكل متتابع خلال الفترة القادمة عبر تحديثات مختلفة لتطبيق واتس اب على متجري الآب ستور و جوجل بلاي.