رصد هاتف سامسونج جالكسي A52s مع شريحة سناب دراجون 778G على منصة GeekBench

في شهر مارس الماضي أعلنت شركة سامسونج عن أثنين من أفضل هواتف الفئة المتوسطة وهما سامسونج جالكسي A52 وسامسونج جالكسي A52 5G وكلاهما يحتويان على شريحة 720G و 750G على التوالي.

ولكن اليوم ظهر طراز جديد من الهاتف يحمل رقم إصدار SM-A528B على منصة GeekBench والذي اتضح لنا أنه يحتوي على شريحة معالجة أقوى طراز كوالكم سناب دراجون 778G.

حتى الآن لسنى متأكدين من صحة هذه المعلومات، ولكن يشير مصدر الخبر إلى أن الهاتف يحتوي على لوحة أم باسم “Lahaina” وهو نفس الاسم المستخدم في شريحة سناب دراجون 888، ولكن بالتأكيد لن يكون هذا هو الحال مع هاتف سامسونج جالكسي A52s.

هاتف جالكسي A52s يعمل من خلال نظام أندرويد 11 ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي حجمها 8 جيجابايت. ولكن على عكس شريحة 750G، تم تصميم شريحة 778G بدقة 6 نانو ميتر من تصنيع TSMC بدلاً من دقة 8 نانو ميتر من تصنيع سامسونج.

تحتوي الشريحة الجديدة على وحدة معالجة مركزية طراز Cortex-A78 بدلاً من Cortex-A77 ووحدة المعالجة الرسومية طرازها Adreno 642L بدلاً من Adreno 619L. وأضاف المصدر أيضاً أن هاتف جالكسي A52s قادم إلى أوروبا بثلاث ألوان على الأقل للاختيار بينهما وهذه الألوان هي الأسود والأبيض والأخضر الفاتح.

قد يهمك: هواتف سامسونج القادمة Galaxy S22 و +Galaxy S22 تحصل على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

بالتأكيد لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومات حتى هذه اللحظة، ولكن متوقع أن تتضح الأمور بشكل أفضل مع اقتراب موعد الإطلاق. وعلى الرغم أننا ننتظر حدث سامسونج القادم Unpacked والذي سيتم انعقاده يوم 11 أغسطس، إلا أننا نستبعد وجود هاتف جالكسي A52s خلال هذا الحدث، بمعنى أنه سيتم الإعلان عنه بشكل منفصل.

جدير بالذكر أن جميع طرازات “S” تأتي بإعداد مختلف في تكوين الكاميرا، وبالتالي نعتقد أن وحدة التصوير في هاتف جالكسي A52s ستكون مختلفة عن تلك التي رأيناها مع هواتف جالكسي A52 و A52 5G. على كل حال سنبقى متيقظين للحصول على أي معلومات جديدة في الأيام القليلة القادمة.