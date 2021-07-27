كلوب هاوس .. تسريب بيانات 3.8 مليارات مستخدم للتطبيق

كشف خبيرُ أمن سيبراني سويسري، خلال تغريدات له على منصة تويتر تسريب أرقام هواتف تعود لستخدمي تطبيق كلوب هاوس .. وأرفق في تغريدته صورةً تحتوي على منشور على الإنترنت المُظلم يقول صاحبه إنه يمتلك بيانات أرقام هواتف تصل لنحو “3” مليارات و 800″ مليون رقم لمستخدمي التطبيق وأشخاص على علاقة بهم.

وجاء في المنشور أن هذه البيانات التي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار ستباع بمزاد خاص على الإنترنت المظلم بتاريخ الرابع من سبتمبر هذا العام، أي في الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس غوغل، كما أرفق الشخص في منشوره عينة من البيانات لأرقام في اليابان يبلغ عددها أكثر من “83” مليون رقم.

الجدير بالذكر أن تطبيق كلوب هاوس قد أطلق في أبريل الماضي خاصيةً تمكن مستخدميه من دفع الأموال لصناع المحتوى كنوع من الدعم.

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