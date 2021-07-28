شائعات – شركة OnePlus لا تعتزم إطلاق هاتف OnePlus 9T هذا العام!

كما تعودنا دائماً، فإن من المفترض أن تقوم شركة OnePlus بإطلاق إصدار T من سلسلة هواتفها الرئيسية. ولكن يبدو أننا لن نشهد على إطلاق OnePlus 9T هذا العام، على الرغم أن هناك العديد من المستخدمين الذين كانوا ينتظرون هذا الإصدار بالتحديد بدلاً من الإصدار الأساسي.

جدير بالذكر أننا علمنا من خلال تسريبات الشهر الماضي أن الشركة اتخذت قرارها بعدم إطلاق OnePlus 9T Pro وبدى الأمر أكثر منطقياً خاصة وأننا لم نحصل على إصدار OnePlus 8T Pro.

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بالطبع وكما تعلمون أن جميع الشركات المصنعة بدأت منذ عام 2020 بإعادة هيكلة وتشكيل خطوط الإنتاج الخاصة بها نتيجة العجز الحاصل في شرائح ورقائق أشباه الموصلات الإلكترونية.

ولذلك كنت قد أعلنت شركة OnePlus سابقاً أن هناك خيارات تخزين محدودة لسلسلة OnePlus 9 والتي من المفترض أن يتم توريدها إلى أمريكا الشمالية. وبالتالي فإن الأمر طبيعي عندما نتوقع أن الشركة لن تكون قادرة على إطلاق هاتف إصدار T من سلسلة هواتفها الرئيسية.

في نفس الوقت قد تكون هذه الخطوة ضرورية فيما يتعلق بالتكامل مع الشركة الأكبر Oppo واستهداف خطة أوسع لتبسيط خطوط إنتاجها. وكان الدليل على ذلك هو هاتف OnePlus 8T الذي تشابه إلى حد بعيد مع أجهزة شركة Oppo لدرجة أنك لا تستطيع تمييز الاختلاف بينها وبين هواتف Oppo.

وبالتالي فمن المتوقع أن الشركة اتخذت قرارها بتقليل خطوط إنتاج هواتفها الرائدة حتى يتمكن المستهلك من رؤية وتمييز هواتف الشركة بشكل واضح.

إذن وعلى الرغم من كونها مجرد شائعات، إلا أن المصدر الذي اعتمدنا عليه في هذه المعلومات لم يكن خاطئاً من قبل بشأن أي تفاصيل حصلنا عليها تخص شركة OnePlus. ولكن نظراً لأن الشركة تقوم دائماً بالإعلان عن إصدار T في الربع الرابع من كل عام، فمن الممكن أن ننتظر حتى نرى بأنفسنا صحة هذه الشائعات.