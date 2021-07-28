أفضل المواقع الآمنة لتنزيل برامج موثوقة لنظام ماك

نعم، برامج ماك ليست مُحصنة ضد التهديدات والهجمات الضارة. فإذا حاولت الاعتماد على أي من المصادر الغير آمنة والغير موثوقة فيد ينتهي بك الأمر بإصابة جهازك بالعديد من أنواع الفيروسات والتي تشتمل على البرامج الضارة Malware وفيروسات الفدية Ransomware والأدوات الإعلانية والعديد من التهديدات الأخرى.

ولكي تكون مُطمئناً تماماً فلقد اعتمدنا على كل من موقعي Web of Trust و URLVoid لنتأكد من مدى مصداقية هذه المواقع. المواقع الأول يقوم باختبار عنوان IP أي موقع ويقدم نتيجته بحيث 100 هي أفضل نتيجة ثقة، ومن المفترض أي موقع تقل نسبة الثقة به عن 90 فهذا يعني أنه من المحتمل أن يحتوي على برامج ضارة. بينما المواقع الثاني يقدم نتيجة من 36 درجة.

قد يهمك: أفضل أجهزة ماك بوك من ابل لعام 2021

1- MacUpdate

من أجل تنزيل برامج موثوقة لنظام ماك ستجد موقع MacUpdate يحصل على 92/100 من خلال فحص Web Of Trust ويحصل على 35/36 من موقع URLVoid. وبالتالي فهو موقع آمن جداً. يحتوي على أكثر من 32.000 ألف تطبيق والتي يتم اختيارهم يدوياً من مجموعة من خبراء الموقع لكي تتوافق مع جميع الاستخدامات المختلفة. ولكن هذا يعني في نفس الوقت أنهم يقومون باختبار مدى سلامة وأمان التطبيقات والبرامج يدوياً وبالتالي يمكنك الاعتماد على هذا الموقع بكل تأكيد.

في نفس الوقت الموقع ممكن أن يساعدك على توفير الكثير من المال نظراً لاحتوائه على عدد كبير من البرامج المجانية والرخيصة جداً. يمتاز الموقع بواجهة سهلة ونظيفة حيث تحصل على أهم التطبيقات والبرامج في الواجهة الرئيسية والتي يتم تحميلها بكثرة.

ولكن هناك أكثر من 20 تصنيف مختلف يتم فرز التطبيقات بناءً عليها. تأكد أنك ستستمتع بوقتك على هذا الموقع وستجد جميع البرامج التي تبحث عنها متواجدة بداخله. لزيارة الموقع انقر هنا

2- CNET

CNET شبكة إعلامية ضخمة وغنية عن التعريف حاصلة على تقييم 90 و 36 على مواقع الاختبار. بالتأكيد يمكنك جميع أنواع البرامج والمتوافقة على أنظمة التشغيل المختلفة. ولكن بما أننا نتحدث عن برامج الماك فسوف تجد أكثر من 150.000 ألف برنامج خاص بنظام ماك. هذا الموقع يقوم باختبار جميع البرامج يدوياً وجميع البرامج تخضع عمليات فحص شاملة وعميقة.

بالتأكيد أنت في أيدي أمينة أثناء تواجدك عليه. ولكن الأفضل من ذلك بما أنه موقع مراجعات شهير فسوف تجد العديد من المراجعات حول البرامج التي تخطط لتنزيلها وبالتالي يمكنك اتخاذ قرارك مما إذا كنت تنوي لشرائها أم لا. لزيارة الموقع انقر هنا

3- Softpedia

بالفعل هو موقع غني عن التعريف ومن أشهر مواقع الإنترنت التي تتمتع بسمعة طيبة في سلامة وأمان البرامج المتواجدة عليه. الموقع يحصل على تقييم 93 و 36 على التوالي من خلال مواقع الاختبار.

ستجد بداخله قسم مخصص يحتوي على تطبيقات ماك وهي نظيفة بنسبة 100% لأنه يتم اختبارها يدوياً من خلال خبراء الموقع. أهم ميزة في موقع Softpedia أنك ستحصل دائماً على أحدث إصدارات التطبيقات أولاً بأول وهي ميزة رائعة لحماية البرامج وتحديثها للقدرة على التصدي لجميع التهديدات وتصحيح الثغرات الأمنية. لزيارة الموقع انقر هنا

4- Pure Mac

تخيل أن تجد نفسك بداخل مكتبة يتم فرزها على هيئة 80 تصنيف مختلف وكل تصنيف يحتوي على مئات أو ربما آلاف التطبيقات والبرامج والآمنة تماماً. الموقع يحصل على تقييم 93 و 36 على التوالي من خلال WOT و URLVoid. في واجهة الموقع الرئيسية سوف تحصل على أشهر وأكثر البرامج التي يتم تنزيلها من على الموقع، ولكن قم بالنزول والتمرير قليلاً في الصفحة الرئيسية وسوف تحصل على تصنيفات لا يمكنك إحصائها.

البرامج الإنتاجية والبرامج الاحترافية وبرامج النت وبرامج التعليم والألعاب والعديد من التصنيفات الأخرى. باختصار شديد سوف تحصل على مجموعة غنية من البرامج بمجرد تواجدك لأقل فترة زمنية في تصفح صفحاته. لزيارة الموقع انقر هنا

5- MacApps

موقع MacApps هو موقع متواضع جداً ولكن يمكنك الاعتماد عليه من أجل تنزيل برامج موثوقة لنظام ماك. يوفر مجموعة رائعة من أهم البرامج وأكثرها استخداماً. يتم تصنيف البرامج وفقاً لمجموعة بسيطة من الفئات والتي تشتمل على برامج الإنتاجية وبرامج الميديا والوسائط وبرامج المحادثات وبرامج الإنترنت وأدوات التطوير وبعض الفئات الأخرى.

ستجد مجموعة من أبرز وأهم البرامج الأساسية المطلوبة لأي جهاز ماك بوك. الميزة الأخرى أنه يمنحك القدرة على اختيار أي عدد من البرامج لتبدأ في تنزيلها مباشرة مُجمعة على دفعة واحدة. لزيارة الموقع انقر هنا