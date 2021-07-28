تحديث iOS 15 – إطلاق النسخة التجريبية الرابعة من التحديث iOS 15 Beta 4

أطلقت ابل النسخة التجريبية الرابعة من تحديث iOS 15 و iPadOS 15 مع بعض التغييرات والتعديلات في عدد من جوانب النظام كمتصفح سفاري والإشعارات والمزيد.

تحديثات سفاري

قامت ابل بإدخال العديد من التحسينات في واجهة متصفح سفاري ولازالت مستمرة في ذلك مع التحديثات التجريبية كتحديث iOS 15 أو iPadOS 15.

متصفح سفاري على الايفون

تعديل موقع زر المشاركة: تم تغيير موقعه ليصبح موجود في شريط العنوان مرة أخرى لتسهيل مشاركة صفحات الإنترنت.

تم تغيير موقعه ليصبح موجود في شريط العنوان مرة أخرى لتسهيل مشاركة صفحات الإنترنت. إعادة تحميل الصفحة: يمكن إعادة تحميل الصفحة بالسحب من أعلى لأسفل وتم نقل الزر إلى صفحة المشاركة.

يمكن إعادة تحميل الصفحة بالسحب من أعلى لأسفل وتم نقل الزر إلى صفحة المشاركة. إظهار العلامات المرجعية: اضافت ابل خيار إظهار العلامات المرجعية “الصفحات المفضلة” Show Bookmarks بالضغط مطولاً على شريط العنوان.

اضافت ابل خيار إظهار العلامات المرجعية “الصفحات المفضلة” Show Bookmarks بالضغط مطولاً على شريط العنوان. وضعية القراءة Reader Mode : سوف تظهر الأيقونة الخاصة به تلقائياً عندما يكون الموقع يدعم ذلك، كما ستجده في صفحة المشاركة.

متصفح سفاري على الايباد

تم تطوير واجهة متصفح سفاري لتصبح مثل واجهة المتصفح على أجهزة ماك .. لاحظ وجود شريط جديد للتبويبات المفتوحة.

دعم بطارية MagSafe الخارجية الجديدة

مثل تحديث iOS 14.7 بات تحديث iOS 15 يدعم بطارية ابل الخارجية الجديدة التي أطلقتها مؤخراً اعتماداً على تقنية MagSafe وهو أمر منطقي وليس مستغرباً.



تغيير أيقونة الكاميرا

تم تغيير أيقونة الوصول السريع للكاميرا من شاشة القفل، الأيقونة الجديدة على يمين الشاشة مقارنة بالأيقونة القديمة على يسار الشاشة.

الإشعارات

تمت إضافة أيقونة جديدة للإشعارات داخل تطبيق الإعدادات.



تم إضافة خيار كتم أو إخفاء الإشعارات عند عمل مشتركة للشاشة في تطبيق فيس تايم حفاظاً على الخصوصية.

المزيد من التعديلات ..

إعادة تصميم صفحة الحساب الشخصي في الاب ستور.

إعادة تصميم واجهة مشاركة الذكريات في تطبيق الصور.

سيتم إصدار المزيد من النسخ التجريبية حتى موعد الإطلاق النهائي النظام في شهر سبتمبر المقبل.