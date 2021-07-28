تسريب هائل يكشف عن جميع مواصفات هاتف موتورولا المرتقب موتورولا إيدج 20 Motorola Edge

هذه هي ليست المرة الأولى التي نحصل فيها على بعض المعلومات الخاصة بهواتف شركة موتورولا القادمة، حيث تم تسريب بعض الصور لكل من موتورولا إيدج 20 – Motorola Edge 20 وهاتف موتورولا إيدج 20 بلاس – Motorola Edge 20 Plus قبل عدة أسابيع من خلال المُسرب الشهير OnLeaks.

على عكس الماضي، من المتوقع ألا يحتوي أي هاتف من هواتف موتورولا الجديدة على شرائح معالجة قوية مثل سناب دراجون 888 Snapdragon، وإنما تشير التسريبات إلى أن شركة موتورولا قد تكتفي بشريحة سناب دراجون 778 Snapdragon والتي تعتبر في الأساس نسخة معدلة من معالج سناب دراجون 780 Snapdragon.

ولكن في نفس الوقت شريحة معالجات سناب دراجون 778 تقدم أداء أفضل بكثير مقارنة بشريحة سناب دراجون 768G المخصصة لهواتف الفئة المتوسطة.

بغض النظر عن المواصفات الداخلية، لقد أشار التسريب إلى أن هاتف موتورولا إيدج 20 سوف يحتوي على شاشة ضخمة قياس 6.7 بوصة بدقة عرض 1080×2400 والتي تعمل بمعدل تحديث 120Hz. التسريبات تشير إلى احتمالية احتواء الهواتف على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجارام من أجل الطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت، بينما نسخة 256 جيجابايت سوف تحتوي على ذاكرة رامات بحجم 8 جيجارام.

من المحتمل أن يحتوي الهواتف على مستشعر بدقة 108 ميجابيكسل من أجل الكاميرا الرئيسية ومستشعر ثانوي بدقة 16 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو مخصصة بدقة 8 ميجابيكسل. بطارية الهاتف سعتها 4000 ميللي أمبير وفقاً للتسريب.

الصور التي حصلنا عليها من التسريب عالية الدقة وتُظهر وجود كاميرا سيلفي أمامية مُثقبة في منتصف الشاشة، بينما مستشعر بصمة الإصبع سيكون زر الطاقة. يشير التسريب أيضاً إلى أن سُمك الهاتف يبلغ 11.6 ملم، بما في ذلك نتوء الكاميرا المستطيل من الخلف.

حتى الآن لم نحصل من أي مصدر على الموعد الرسمي لإطلاق كل من موتورولا إيدج 20 أو موتورولا إيدج 20 بلاس أو الأسعار المتوقعة، ولكن نظراً لوجود العديد من التسريبات على مواقع الإنترنت لمواصفات هاتف موتورولا إيدج 20 والصور عالية الدقة التي حصلنا عليها، فيبدو أننا قريبين جداً من موعد الإطلاق الرسمي.