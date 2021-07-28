معرض الفنان الليبي الساخر “الساطور”.. قريبا في لندن‬

تحتضن العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 19 إلى 29 من شهر أغسطس المقبل معرضا في هوكستون يوثق لأعمال الفنان الليبي الراحل حسن دهيمش الذي عرف طيلة مشواره في الفن التشكيلي والساخر باسم (الساطور).

اختار القيم ن على المعرض شعار “مقاومة وتمرد وثورة” عنوانا لمعرض لوحات الساطور الفنان الساخر الذي ولد في مدينة بنغازي الليبية عام 1955 وجاء إلى إنجلترا عام 1975 حيث بقي في المنفى وانضم إلى المعارضة المناهضة لنظام العقيد القذافي انذاك واستمر في إنتاج الآلاف من الرسوم الكاريكاتورية المناهضة للنظام والمؤيدة لحقوق الإنسان منذ عام 1980 وحتى وفاته باسمه المستعار “الساطور”.

ويقول المنظمون إن المعرض سيكون الأول الذي يُعرض فيها هجاؤه ولوحاته المتأثرة بأذواقه الموسيقية في موسيقى الجاز والبلوز، أمام الجمهور في لندن.. وينسق للمعرض ويجهزه نجله شريف دهيمش وابنته حنا دهيمش.

وقال شريف: “حلمي هو إقامة المعرض في طرابلس وبنغازي، وهو شيء أعمل على تحقيقه في أواخر عام 2022”.

ويوجد بالتزامن مع المعرض أرشيف حي جديد لأعمال “الساطور” يقدم أكثر من 5000 قطعة من الهجاء أنتجها خلال مسيرته الطويلة اللامعة ومجموعة واسعة من لوحاته.. علاوة على كتاب جديد لابنه شريف دهيمش، بعنوان :”حسن الساطور دهيمش.. فنان ليبي في المنفى”، متاح للطلب المسبق في جميع المكتبات.

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