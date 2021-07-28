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رامي رضوان يؤكد خطورة وضع أم زوجته وينفي وفاتها

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دحض الإعلامي رامي رضوان شائعة وفاة أم زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وقال إنّ شائعة الوفاة صدمت الأسرة.

وأكدّ بأنّ الفريق المعالج يقوم بمهمته على أكمل وجه، وأشار لأنّ الوضع الصحي صعب وليس سهل على الإطلاق.

ودعا رامي رضوان متابعيه وجماهير حماته للدعاء لها بالشفاء العاجل، ولتجاوز المحنة التي تمر بها.

وأشار لأنّ زوجته دنيا سمير غانم استيقظت من نومها على عدد كبير من رسائل التعزية بوالدتها، وبأنّها عاشت أوقات صعبة بسبب هذه الشائعات.
وكانت الفنانة المصرية قد أصيبت بكورونا أثناء تصوير مسلسل عالم موازي، ونقلت العدوى لزوجها الفنان سمير غانم الذي توفي متأثراً بإصابته بالمرض.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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