منظمة الصحة العالمية تنتقد السجائر الإلكترونية

أكدّت منظمة الصحة العالمية من خلال التقرير الثامن حول وباء التبغ العالمي خطورة السجائر الإلكترونية، والأجهزة الإلكترونية التي تستخدم لاستهلاك النيكوتين.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدورس إدهانون جبيريسيوس إنّ هذه المنتجات تساعد في زيادة السيطرة العالمية للتبغ على العالم، وبأنّ شركات إنتاج التبع تتبع أساليب جديدة لجذب الجيل الجديد للتبع والتحايل على قوانين منعه.

وأشار التقرير لأنّ شركات صناعة التبغ تقوم بتصديره من خلال السجائر الإلكترونية بنكهات عديدة من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الأشخاص إليه، وأكدّ بأنّ الأطفال القصر الذين يستخدمون الأنظمة الإلكترونية لتوصيل النيكوتين يكونون عرضة بنسبة تتجاوز الضعف لبدء تدخين السجائر التقليدية في وقتٍ لاحق.

وأكدّت المنظمة بأنّ الدراسات التي أجريت أكدّت خطورة هذه السجائر، رغم عدم وجود دراسات طويلة المدى حول تأثيراته.

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