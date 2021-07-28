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حفر بئراً في منزله فعثر على حجر ياقوت عملاق

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يكن السريلانكي جاماجي يعلم أنّ البئر الذي سيحفره في منزله سيقوده للعثور على أكبر حجر ياقوت في العالم.

وقال الرجل الذي يعيش في مدينة راتنابورا بسريلانكا إنّ عاملاً من العمال الذين كانوا يعملون بحفر البئر في حديقته أبلغه بوجود حجارة براقة، وعند استخراجها تفاجؤوا بحجر ياقوت أزرق بوزن يصل ل510 كيلو غرامات.

وأشارت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة إلى أنّ طول الحجر وصل ل100 سم وعرضه ل72 سم، في حين بلغ ارتفاعه 50 سم، وقالت إنّ قيمة الحجر تصل ل72 مليون جنيه أسترليني.

وأكدّت بأنّ الحجر تم نقله لخزنة المصارف بكولومبو، ودعت الناس لعدم الحفر في المنطقة بحثاً عن أحجار مماثلة.

يذكر أنّ عالمة الأحجار الكريمة جاميني زويسا أكدّت بأنّ حجر الياقوت هذا يعد الأكبر في العالم وبأن عمره يصل ل400 مليون سنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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