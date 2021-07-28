حفر بئراً في منزله فعثر على حجر ياقوت عملاق

لم يكن السريلانكي جاماجي يعلم أنّ البئر الذي سيحفره في منزله سيقوده للعثور على أكبر حجر ياقوت في العالم.

وقال الرجل الذي يعيش في مدينة راتنابورا بسريلانكا إنّ عاملاً من العمال الذين كانوا يعملون بحفر البئر في حديقته أبلغه بوجود حجارة براقة، وعند استخراجها تفاجؤوا بحجر ياقوت أزرق بوزن يصل ل510 كيلو غرامات.

وأشارت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة إلى أنّ طول الحجر وصل ل100 سم وعرضه ل72 سم، في حين بلغ ارتفاعه 50 سم، وقالت إنّ قيمة الحجر تصل ل72 مليون جنيه أسترليني.

وأكدّت بأنّ الحجر تم نقله لخزنة المصارف بكولومبو، ودعت الناس لعدم الحفر في المنطقة بحثاً عن أحجار مماثلة.

يذكر أنّ عالمة الأحجار الكريمة جاميني زويسا أكدّت بأنّ حجر الياقوت هذا يعد الأكبر في العالم وبأن عمره يصل ل400 مليون سنة.

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