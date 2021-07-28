فيفو تستعد لطرح هاتف جديد وهذه مواصفاته

كشفت تسريبات واردة من شركة فيفو الصينية استعداد الشركة لطرح هاتف جديد من هواتف الفئة المتوسطة ستطلق عليه Vivo Y53S t1.

ومن المتوقع أن ينبض الجهاز بمعالج Dimensity 700 السريع والمتطور، ونظام تشغيل Android 11.

وستزود الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.58 بوصة ودقة عرض 1080*2408 بيكسل، وجودة عرض FHD+، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 أو 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4910 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات أكدّت بأنّ فيفو ستطلق الهاتف الجديد خلال الفترة القادمة بسعر يتراوح ما بين 308 و339 دولار أمريكي.

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