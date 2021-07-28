الصحة الفرنسية تحث السكان على التطعيم بطريقة غريبة

في إطار سعيه لتشجيع السكان الفرنسيين على الإقبال على التطعيم قام وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران بتطعيم زميلته وزيرة الاقتصاد أوليفيا جريجوار بلقاح فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الفرنسي وقائع عملية التطعيم التي جرت في مستشفى نيكر بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الوزيرة أوليفيا بأنّها حامل وتتلقى الآن الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وأكدّت ثقتها بقدرات زميلها وبخبرته، وداعبته بعدما أعطاها اللقاح وقالت له لم تفقد موهبتك بعد، في إشارة منها لابتعاد الوزير عن العمل الميداني بحكم عمله.

وكانت فرنسا قد شهدت احتجاجات على توسيع فرض التصريح الصحي، في خطوة منها لتطعيم أكبر عدد ممكن من السكان لتجنب موجة رابعة من وباء كورونا.

يشار إلى أنّ النواب الفرنسيين سيقومون بالتصويت خلال الفترة القادمة على مشروع لتوسيع نطاق التصريح الصحي ليشمل الأماكن العامة، وفرض التطعيم على العاملين في القطاع الصحي.

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