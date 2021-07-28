نوكيا تطرح هاتفاً جديداً مناسباً للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن هاتفٍ جديد مناسب للاستخدامات الشاقة، ويعمل مع شبكات الجيل الخامس أطلقت عليه Nokia XR20.. وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 480 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الفنلندية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض FHD Plus، ونسبة سطوع 550 نيت، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل8 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد بمناسبه للاستخدامات الشاقة بفضل توافقه مع معايير MIL-STD 810H، ومقاومته الماء والغبار وفق معايير IP68.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4630 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، ومكبرات صوتية بقدرة 96db، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الفنلندية ستوفر الهاتف الجديد باللونين الأزرق والرمادي، وستطلقه في الأسواق العالمية خلال أغسطس القادم بسعر 550 دولار أمريكي.

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