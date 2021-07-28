يارا تطلق فيديو كليب أغنية مليت

أطلقت الفنانة اللبنانية يارا أغنية مليت على طريقة الفيديو كليب على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.. وتعدّ هذه الأغنية سابع أغاني ألبومها الخليجي غير الناس الذي تقوم بطرح أغانيه بشكلٍ متتالي.

وحظيت الأغنية الجديدة بإعجاب عشاق النجمة اللبنانية الذين عبّروا عن سعادتهم بإطلالتها وبكلمات الأغنية الجديدة وألحانها.. وأغنية مليت من كلمات محمد سعيد حارب، وألحان أدهم وتوزيع مهند خضر.

وكانت النجمة اللبنانية قد طرحت 6 أغاني من ألبوم غير الناس وهي غير الناس، ما ودعوني، على المكشوف، يمرني طاريك، وأغنية ساري.

يذكر أنّ يارا صرحت في وقتٍ سابقٍ على أنّها ستطرح ألبوم غير الناس على شكل أغاني متتالية، وبأنّ جميع هذه الأغاني ستكون باللهجة الخليجية.

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