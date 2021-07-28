آسوس تطلق جهازي كروم بوك بمعالجات قوية

أزاحت شركة آسوس التايوانية الستار عن جهازي كروم بوك جديدين بمعالجات قوية أطلقت عليهما Flip CX5 وFlip CX9.. وسيعمل الجهاز Flip CX9 بمعالج Intel Tiger Lake الحديث والمتطور بخيارين Core i3-1115-G4 أو Core i7-1165 5G.

وستزود الشركة التايوانية هذا الجهاز بشاشة مقاس 14 بوصة بدقة عرض Full HD، ونسبة سطوع 400 نيت، وتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100%.

وستصل مساحة الذاكرة الداخلية ل128 أو 512 غيغا بايت، بينما ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 أو 16 غيغا بايت.. أما بالنسبة للجهاز Flip CX5 فسيعمل بمعالج Intel Tiger Lake وتحديداً Core i7-1160G7.

وزودت الشركة التايوانية هذا الجهاز بشاشة مماثلة للهاتف السابق، وبذاكرة بنفس سعة ذاكرة الهاتف السابق.. وسيحتوي الجهازان على بطارية قوية، وعدّة منافذ توصيل كUSB-A، وThunderbolt-4، وUSB.

يذكر أن آسوس ستطرح الجهاز Flip CX9 في الأسواق العالمية بسعر 1149 دولار أمريكي، في حين سيصل سعر الجهاز Flip CX5 ل1049 دولار أمريكي.

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