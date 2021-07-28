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ماجد المهندس يطرح أغنية كيف أخليك

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الفنان العراقي ماجد المهندس أغنيةً جديدةً على قناة روتانا الرسمية في موقع يوتيوب حملت عنوان كيف أخليك.. وقد حصدت الأغنية أكثر من 500 ألف مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها يوم 27 يوليو الجاري، وتفاعل معها عشاق النجم العراقي بشكلٍ كبيرٍ.

وأغنية كيف أخليك من ألحان أدهم وتوزيع موسيقي سيروس، وإشراف سلطان بن سهيل.. وكان النجم العراقي قد أحيا مؤخراً مجموعة من الحفلات الموسيقية بحضور الجمهور، أبرزها حفلة في جدة، وأخرى في مدينة أبها السعودية ضمن سلسلة حفلات الصيف.. وجميع الحفلات التي أقامها شهدت حضوراً جماهيراً كبيراً، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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