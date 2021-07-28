ماجد المهندس يطرح أغنية كيف أخليك

أطلق الفنان العراقي ماجد المهندس أغنيةً جديدةً على قناة روتانا الرسمية في موقع يوتيوب حملت عنوان كيف أخليك.. وقد حصدت الأغنية أكثر من 500 ألف مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها يوم 27 يوليو الجاري، وتفاعل معها عشاق النجم العراقي بشكلٍ كبيرٍ.

وأغنية كيف أخليك من ألحان أدهم وتوزيع موسيقي سيروس، وإشراف سلطان بن سهيل.. وكان النجم العراقي قد أحيا مؤخراً مجموعة من الحفلات الموسيقية بحضور الجمهور، أبرزها حفلة في جدة، وأخرى في مدينة أبها السعودية ضمن سلسلة حفلات الصيف.. وجميع الحفلات التي أقامها شهدت حضوراً جماهيراً كبيراً، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

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