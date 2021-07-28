فايز السعيد يكشف عن مفاجأة جديدة رفقة حسين الجسمي

شوق الفنان والملحن فايز سعيد جمهوره للعمل الجديد الذي سيجمعه بالنجم الإماراتي حسين الجسمي، حيث نشر على صفحته الرسمية في إنستغرام صورةً تجمعه بحسين الجسمي وعلّق عليها بالقول قريباً جداً عمل صباحي يجمعني بأخوي حسين الجسمي وسيكسر الدنيا.

ولم يكشف سفير الألحان عن أي معلومات إضافية حول اسم الأغنية الجديدة أو كلماتها، وترك الأمر بمثابة المفاجأة للجمهور.

وحظيت الصورة بانتشار كبير عبر الإنترنت، وتفاعل معها عشاق فايز السعيد وحسين الجسمي بشكلٍ كبير، وعبّروا عن سعادتهم بالتعاون الجديد خاصةً مع تحقيق الأغاني السابقة التي تعاونا فيها نجاحاً كبيراً.

يذكر أنّ حسين الجسمي وفايز السعيد تعاونا سابقاً في عدّة أغنيات أبرزها حرف المها، هب من الشرق، تبقى لي، تلوي ذراعي، لا تقارني بغيري وغيرها من الأغاني.

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