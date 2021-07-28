شرطي ينهي حياة طالب لعدم وضعه الكمامة

شهدت عاصمة الكونغو الديمقراطية -كينشاسا – حاثةً مؤسفةً راح ضحيتها طالب قتله أحد رجال الشرطة لعدم ارتداء الكمامة.

وقال باسيان أوديا الذين كان شاهداً على الحادثة بأنّ زميله أونوري شاما الطالب في كلية الآداب في جامعة كينشاسا كان يصور مقطع فيديو كجزء من متطلبات الأعمال التطبيقية في التمثيل، وأثناء تصوير الفيديو تقدم أحد رجال الشرطة من شاما وطلب منه ارتداء الكمامة.

وحاول شاما شرح الموقف للشرطي، وبأنّه يقوم بالتصوير من أجل الجامعة، إلّا أنّ الشرطي الذي كان يسعى للحصول على المال منه اتهمه بالمقاومة وأطلق عليه النار من مسافة قريبة ليفارق الحياة على الفور.

من جهةٍ أخرى قال قائد الشرطة في المدينة إنّ الشرطي الذي ارتكب الجريمة فرّ من المكان، وبأنّ عمليات البحث لا تزال جارية عنه، وأكدّ اعتقالهم لشرطيين آخرين كانا متواجدين في مكان الجريمة بسبب زميلهما غير المسؤول.

يذكر أنّ الكونغو الديموقراطية فرضت على السكان ارتداء الكمامة، ووضعت غرامة قيمتها دولارات على المخالفين.

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