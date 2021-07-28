شركة OPPO تطلق ساعة ذكية.. هذه مواصفاتها

كشفت شركة OPPO الصينية عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة أطلق عليها OPOO Watch 2.. وسينبض بداخل هذه الساعة معالج Wear 4100، ومعالج مساعد Apollo 4s، بالإضافة لمحرك فائق ديناميكي مزدوج يجعل البطارية تعمل لمدّة أطول.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة AMOLED بحجم 1.7 بوصة، وكثافة بيكسلات 326 بيكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وزرين جانبيين.

وستدعم الساعة الذكية رصد معدل ضربات قلب على مدار 24 ساعة، و100 نمط رياضي، وستحتوي على مستشعر SpO2 لقياس نسبة الأوكسجين في الدم، بالإضافة لنمط تحليل النوم، ونمط قياس الإجهاز، ومقاومة الماء وفق معيار ATM.

وستحتوي الساعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 4 إلى 16 يوم مع تفعيل وضع توفير الطاقة، وستدعم الشحن السريع حيث يكفي شحنها ل10 دقائق لتعمل ليوم كامل.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 170 و200 دولار أمريكي.

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