شركة Doogee تطلق هاتف جديد ببطارية عملاقة

رفعت شركة Doogee الصينية النقاب عن هاتف جديد مناسب للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه N40 Pro.. وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Helio P60 ثماني النوى بسرعة 2 غيغا هرتز، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودّت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.52 بوصة ودقة عرض 720*1600 بيكسل، ودرجة سطوع 500 قنديلة، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية عملاقة بقوة 9380 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 24 واط، بالإضافة لدعمها الشحن العكسي، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف جديد ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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