سامسونغ تكشف عن الهاتف Galaxy M21 نسخة 2021

أطلقت شركة سامسونغ الكورية، في شهر مارس العام الماضي، الهاتف Galaxy M21، وقبل أيام قليلة؛ أعلنت الشركة عن نسخة 2021 من الهاتف نفسه، مع بعض التحسينات الطفيفة في المواصفات.

بعد إصدار Galaxy M21 في مارس الماضي؛ أطلقت سامسونغ إصدار 2021 من الهاتف، مؤخرًا، بنفس المواصفات تقريبًا مع اختلاف في الكاميرا الأمامية.. دعونا نتعرف أكثر على الهاتف.

جاء الهاتف بشاشة مقاس 6,4 بوصة من نوع sAMOLED بدقة +FHD بجودة عرض 1080 × 2340 بكسل وكثافة 403 بكسل في الإنش، كما تشغل الشاشة ما نسبته 84,2% من الواجهة الأمامية.

يعمل الهاتف بالمعالج Exynos 9611 من صناعة سامسونغ بمعمارية 10 نانومتر، مقترن بمعالج رسوميات Mali-G72 ويتوفر بخيارين من الرام 4 أو 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 64 و 128 جيجابايت، ويدعم تركيب ذاكرة خارجية حتى 512 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة One UI 3.1.

أما الكاميرا الخلفية؛ فهي ثلاثية العدسة، الأساسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة 2.0، الثانية بزاوية عريضة جدًا 123 درجة و دقة 8 ميجابكسل، والعدسة الثالثة بدقة 5 ميجابكسل مخصصة للعزل، الكاميرا الأمامية جاءت في نوتش على شكل حرف U وهي بدقة 20 ميجابكسل،

ومن التحسينات التي تمت إضافتها للهاتف؛ إمكانية التقاط مقاطع فيديو بدقة 4k بسرعة 30 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير البطيء بدقة 720 بكسل بسرعة 240 إطار في الثانية.

البطارية بسعة ستة آلاف ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، ويتوفر باللونيْن الأسود والأزرق.

أما سعر الهاتف فيصل إلى 170 دولارًا (860 دينارًا ليبيًا) لنسخة 4+64 جيجابايت، و 195 دولارًا (990 دينارًا ليبيًا) لنسخة 6+128 جيجابايت.

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