تحديث iOS 15 – ما الجديد في المساعد الشخصي سيري ؟

من التحسينات المهمة التي أضافتها ابل إلى تحديث iOS 15 و iPadOS 15 رفع كفاءة المساعد الشخصي سيري Siri ليساعد المستخدم في أداء المهام المختلفة وخصوصاً الأجهزة التي تعمل بمعالج A12 فما أحدث.

سيري في iOS 15 بدون إنترنت

بداية من تحديث iOS 15 سوف تقوم هواتف الايفون وأجهزة الايباد بمعالجة الأوامر الصوتية على الجهاز دون الرجوع إلى خوادم ابل والحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.



هذا الأمر مهم للغاية حيث سيتم إجراء كافة المهام الأساسية دون الرجوع لخوادم ابل اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في أجهزة ابل سواء الايفون أو الايباد العاملة بمعالج A12 فما أحدث.

مهام رئيسية مثل إجراء المكالمات، إرسال الرسائل، تشغيل التطبيقات، ضبط المنبه، وغيرها ستتم مباشرة بدون تأخير بدون إنترنت.

للأسف اللغة العربية لن تكون مشمولة في عمل المساعد الشخصي سيري أوفلاين بدون الإنترنت ولكن بشكل مبدئي ستكون اللغات المدعومة كالآتي: الإنجليزية، الألمانية، الأسبانية، الفرنسية، اليابانية، الصينية.

المشاركة عبر سيري

عبر المساعد الشخصي سيري يمكن مشاركة ما تود مشاركته من تطبيق الموسيقى أو البودكاست أو متصفح سفاري أو الرسائل أو الصور مع أي شخص أو أي فرد من أفراد العائلة مباشرة من خلال سيري فقط بالأوامر الصوتية.

فهم سياق الأوامر الصوتية



المساعد الشخصي سيري الآن مع تحديث iOS 15 و iPadOS 15 سوف يكون له القدرة على فهم الأوامر الصوتية اعتماداً على السياق وبناء الإجابات وفق تسلسل الأوامر، ولن يتم معاملة كل أمر بشكل منفصل أو الحاجة إلى الكثير من الإيضاح لكل أمر على حدى.

ميزة إذاعة الإشعارات

هذه الميزة سوف تمكن المساعد الشخصي Siri من إذاعة وقراءة الإشعارات والرسائل التي تردك على الايفون او الايباد أو ماك من خلال سماعة AirPods المتصلة بالجهاز.

ميزة مهمة قد تفيدك أثناء قيادة السيارة مثلاً حتى لا تتشتت بالإشعارات والرسائل وأيضاً قد تكون ذات فائدة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بلا شك.

تحسينات على دعم اللغات

أضافت ابل تحسينات عدة على لغات فيما يتعلق بتحويل النص إلى صوت في اللغات الاسكندنافية كالسويدية والفلندية والنرويجية. كما أضافت دعم أفضل للغات المختلطة مثل الهندية والإنجليزية. اللغة العربية لم يكن لها نصيب من هذا التحسين.

