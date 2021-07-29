5 أشياء نتمنى رؤيتها في سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S22

مما لا شك فيه أن سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S هي أفضل هواتف الشركة وأكثرها مبيعاً وتحقيقاً للأرباح، وقد رأينا هذا بوضوح شديد مع سلسلة هواتف جالكسي S20 وجالكسي S21. ولكن بما أننا أصبحنا في الربع الثالث من عام 2021، فحان الوقت للتنبؤ بما قد نراه في سلسلة جالكسي S22.

في الحقيقة يمكنك وصف هواتف جالكسي S21 على أنها هواتف مثالية، فحتى لو لم تقم الشركة بتحديث أي شيء فيها باستثناء شريحة المعالجة، فسنكون سعداء للغاية. ولكن هناك عدة جوانب نتمنى أن يتم تغييرها في السلسلة القادمة. في الحقيقة هم 5 أشياء بالضبط وسوف نوضحهم من خلال السطور التالية.

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1- شحن سلكي أسرع

هواتف سامسونج جالكسي يتم شحنها سلكياً بقدرة 25 واط فقط، وهي أقل من نصف ما يمكن أن تقدمه سلسلة هواتف OnePlus 9. في الواقع هذا أقل حتى مما قدمته سلسلة هواتف OnePlus 7 في عام 2017. الآن جميع الشركات أصبحت تقدم سرعات شحن سلكية أسرع، ولم يعد بإمكان سامسونج تجاهل هذا الأمر أكثر من ذلك. يجب أن توفر سلسلة هواتف جالكسي S22 شحناً سلكياً بقدرة 45 واط على أقل تقدير.

2- المزيد من الامتيازات لهاتف جالكسي +S22

في الماضي كنا نرى اختلافات كبيرة بين هاتف جالكسي S Ultra ونظيره جالكسي S Plus، ولكن لحسن الحظ لم يعد هذا هو الحال مع سلسلة هواتف جالكسي S21. الفرق الوحيد الظاهر للعيان هو تصميم الزجاج الخلفي والشاشة الأكبر حجماً وعمر البطارية الأطول.

هي ليست مشكلة على الإطلاق، ولكن عندما ننظر للأمر من المنظور المادي والذي يبلغ قيمته 200$ دولار أمريكي فرق بين كليهما، سوف نشعر أنه من الأفضل أن يتم تمييز طراز جالكسي S Plus بالعديد من الأشياء الإضافية. لا نطلب الكثير، فقط عمر بطارية أطول وشحن سلكي أسرع وشاشة عالية الدقة وكاميرا أفضل قليلاً. أو على الأقل تنخفض قيمة الفرق بنسبة 50%.

3- المزيد من السعة التخزينية أو عودة فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة

جميع هواتف سامسونج جالكسي S21 قادرة على التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K، وبكل تأكيد هذه الدقة تتطلب كميات هائلة من البيانات. ولكن حتى لو اكتفيت بدقة 4K، ستظل ملفات التسجيل ضخمة جداً، والغريب في الأمر أن سلسلة هواتف جالكسي S21 تبدأ بسعة تخزين 128 جيجابايت فقط.

فإذا لم تكن الشركة قادرة على عودة فتحة بطاقات MicroSD، فعلى الأقل نتمنى أن تبدأ سعة التخزين مع 256 جيجابايت بدلاً من 128 فقط. هذه السعة الإضافية ستصنع فارق ملموس وستمنح المستخدم مزيداً من الحرية من أجل التقاط مقاطع فيديو 8K.

4- نطاق أوسع من خيارات الألوان

في الحقيقة قدمت شركة سامسونج نطاق واسع من خيارات الألوان في سلسلة جالكسي S21. ولكن المشكلة بالنسبة لي وبالنسبة للعديد من المستخدمين هي نوعية الألوان ذاتها. فعلى سبيل المثال يأتي هاتف Galaxy S21 بأربعة ألوان وهما الرمادي والأبيض والوردي والبنفسجي.

وبما أنني رجل في الثلاثينيات من عمري فهذا يعني أن هناك لونان فقط متاحان لي وهما الأبيض والرمادي. أما بالنسبة لطراز جالكسي S21 Ultra فهو يأتي بالأسود والفضي. فإذا كنت تفهم ما أقصده من كلامي فسوف تشعر أن هناك عجز واضح في خيارات الألوان. ولذلك نأمل أن يتغير هذا الأمر مع سلسلة هواتف جالكسي S22.

5- تحديثات أكثر سلاسة

هذه المشكلة ليست مقتصرة على هواتف سامسونج جالكسي S فقط، وإنما هي في جميع سلاسل هواتف شركة سامسونج وأجهزتها اللوحية. في الغالب، عندما يتلق هاتف سامسونج تحديث جديد فسوف يمر بالعديد من المراحل والتي تتطلب إعادة التشغيل والمرور بسلسلة طويلة من التحديثات وبعد ذلك إعادة تشغيله مرة ثانية وقد يستغرق الأمر في النهاية من 5 إلى 20 دقيقة.

لو أردت رأيي الشخصي فهي حقاً مدة زمنية طويلة ومملة للغاية. في الحقيقة أعرف العديد من الأشخاص الذين يتجنبون تحديث هواتفهم (سامسونج) عندما يعلمون أن هذه التحديثات تتطلب 20 دقيقة من وقتهم.

فإذا نظرنا إلى هواتف جوجل بيكسل فسوف تكتشف أنها تمر بسلسلة من التحديثات السلسة بشكل لا يمكن تصديقه. كل شيء يحدث في الخلفية وأثناء استخدامك للهاتف بشكل طبيعي ولن تشعر بالأمر مطلقاً. وبعد الانتهاء من سلسلة التحديثات يتطلب إعادة التشغيل لمرة واحدة فقط ولا يحتاج أكثر من الوقت المعتاد لعملية إعادة التشغيل. وهذا ما نتمنى رؤيته في هواتف سامسونج جالكسي S22.