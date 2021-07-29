نيويورك تُشجّع المواطنين على أخذ لقاح كورونا بمكافأةٍ ماليةٍ

لجأت مدينة نيويورك لنظام المكافأة لتشجيع المواطنين على الحصول على لقاحات كورونا.

حيث قررت السلطات المختصة منح الأشخاص الذين سيحصلون على الجرعة الأولى من لقاح كورونا مائة دولار أمريكي.

وقال عمدة المدينة، بيل دي بلازيو، إنّ الهدف من هذا الأمر؛ كبح جماح المرض الذي انتشر في المدينة بكثرة.

وأشار المسؤولون في المدينة إلى أنّ الأموال ستأتي على شكل بطاقة خصم بقيمة مائة دولار، يمكن للسكان الاستفادة منها أثناء الانتظار في فترة المراقبة بعد الحصول على التطعيم.

يُذكر أنّ هذا الاقتراح جاء بعد انتشار فيروس دلتا في المدنية، وزيادة عدد الإصابات فيها.

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