مسرحية “ياما في الجراب ياحاوي” تُعيد يحيى الفخراني للمسرح

يستعد الفنان المصري يحيى الفخراني للمشاركة في مسرحية “ياما في الجراب ياحاوي”، التي سيبدأ عرضها على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية اعتبارًا من تاريخ 17 أغسطس القادم.

وتدور أحداث المسرحية الكوميدية في أجواء ألف ليلية وليلة، وستَتناول الصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب، الخيانة، بالإضافة للتآمر على السلطة.

وأشارت شركة “كايرو شو”، منتجة المسرحية، إلى أنّ المسرحية مستمدة من رائعة بيرم التونسي التي تحمل الاسم ذاته.

وسيُشارك في هذه المسرحية نخبة من النجوم أمثال يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، سما إبراهيم، حسن العدل، علاء قوقة، لبنى ونس، شريف دسوقي، وغيرهم.

يُذكر أنّ هذه المسرحية تعد ثاني تعاون يجمع بين يحيى الفخراني و”كايرو شو”، بعد مسرحية الملك لير.

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