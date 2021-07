ابتكار عقار جديد يقضي على سرطان الثدي بفعالية عالية

تمكن علماء من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين بالولايات المتحدة، من قتل 95-100 بالمئة من خلايا سرطان الثدي.

وابتكر علماء الجامعة عقار ErSO الذي يقتل جميع الأورام الأولية والنقائل، بحسب ما أفادت مجلة Science Translational Medicine.

وبيّنت التجارب، التي أجريت في المختبر على الفئران، أنها تتحمل الجرعات الكبيرة أيضاً من هذا العقار، وأنَّ عدد الخلايا السرطانية تقلص في المتوسط بعد مضي بضعة أيام على بداية الاختبار بنسبة 99 بالمئة، وفق ما نقلت مجلة “سيدتي”.

وأبرز ما يميز هذا العقار هو عدم وجود أية آثار جانبية له، وتعتمد فعالية ErSO على مستقبلات هرمون الإستروجين الموجودة في غالبية أورام الثدي. وعند التحام العقار بها، ينشط المسار الخلوي a-UPR، الذي يهيئ الخلايا المصابة للنمو السريع ويحميها من الإجهاد.

ويقول عالم الكيمياء الحيوية ديفيد شابيرو: “رغم نجاة بضع خلايا سرطانية من تأثير العقار، ما يسمح بنمو الأورام خلال بضعة أشهر، تبقى هذه الأورام حساسة جداً للعقار، ويمكن القضاء عليها باستخدام العقار مرة ثانية”.

هذا ويسعى الباحثون لاختبار فعالية العقار الجديد على البشر، وإمكانية أن يكون فعّالاً ضدّ أمراض سرطانية من نوع آخر.

يُشار إلى أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً وفتكاً بالنساء، مع تسجيل أكثر من 2.2 مليون حالة في عام 2020، وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وتُصاب نحو امرأة واحدة من بين كل 12 امرأة بسرطان الثدي في حياتهن، وسرطان الثدي هو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء، وقد توفيت بسببه 685000 امرأة تقريباً في عام 2020.

وتحدث معظم حالات الإصابة بسرطان الثدي والوفيات الناجمة عنه في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، وهناك فوارق كبيرة بين البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، حيث يتجاوز معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بسرطان الثدي 5 سنوات 90% في البلدان المرتفعة الدخل، في حين لا تتعدى نسبته 66% في الهند، و40% في جنوب أفريقيا.

ويتم إحراز تقدم كبير في مجال علاج سرطان الثدي منذ عام 1980؛ إذ انخفض معدّل الوفيات الموحّد حسب السن من جراء سرطان الثدي بنسبة 40% بين الثمانينيات، وعام 2020 في البلدان المرتفعة الدخل، وما زال يُنتظر تحقيق تحسّن مماثل في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية.

