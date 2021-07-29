سيري بدون إنترنت – هذه أهم المهام والأوامر التي تستطيع تنفيذها!

تحدثنا في وقت سابق عن أهم مزايا المساعد الشخصي سيري في تحديث iOS 15 وكان من بينها العمل بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. إذا كنت تتساءل حول المهام المختلفة التي يمكن لسيري أداءها أوفلاين بلا إنترنت فهذا المقال سوف يجيبك.

بدايةً يجب أن ننوه أن ميزة معالجة الأوامر الصوتية على الجهاز بلا إنترنت وبدون الاعتماد على خوادم ابل سوف تتوفر فقط على أجهزة الايباد والايفون العاملة بمعالج ابل A12 Bionic فما أحدث أي هواتف ايفون XR و XSو XS Max وما تلاها من إصدارات.

بسبب القدرات المعالجية لمعالجات ابل A12 وما هو أحدث منها، سوف يتمكن المساعد الشخصي سيري من معالجة وتنفيذ بعض الأوامر الأساسية التي سوف نذكرها لاحقاً.

يجب أن ننوه أن اللغة العربية لن تكون مشمولة في عمل المساعد الشخصي سيري أوفلاين بدون الإنترنت، أما اللغات المدعومة مبدئياً فهي: الإنجليزية، الألمانية، الأسبانية، الفرنسية، اليابانية، الصينية.

أهم أوامر سيري التي تعمل بلا إنترنت في iOS 15 و iPadOS 15

تشغيل التطبيقات

يمكنك تشغيل التطبيقات بسرعة من خلال سيري فقط بدون إنترنت، يمكنك استخدام بعض العبارات باللغة الإنجليزية مثل Open Facebook أو Launch Camera.

التحكم في الوضع الليلي / النهاري

يمكن أيضاً التبديل بين الوضع الليلي والنهاري في الجهاز يدوياً عبر متصفحات سفاري باستخدام عبارات بسيطة مثل Dark Mode On و Dark Mode Off.

التحكم في إعدادات الجهاز

هناك العديد من الإعدادات التي يمكنك التحكم بها عبر سيري دون الاحتياج إلى الإنترنت مثل تفعيل وتعطيل الوايفاي والبلوتوث وبيانات الهاتف، ضبط السطوع، تفعيل وتعطيل وضع الطيران وغير ذلك.

المكالمات والرسائل

يمكنك أيضاً طلب الاتصال بشخص ما ما قائمة جهات الاتصال أو إرسال رسالة له بشكل سريع عبر سيري.

مزايا أخرى ..

ضبط المنبه

التحكم في مشغل الصوتيات

قراءة الرسائل الجديدة من التطبيقات المختلفة

قراءة الإشعارات.

تعتبر هذه من المزايا المهمة في مساعد ابل الشخصي سيري Siri وهي ليست موجودة في مساعد جوجل Google Assistant على الأندرويد، ونامل أن تضيف ابل اللغة العربية إلى مجموعة اللغات المدعومة أوفلاين من سيري خلال الفترة القادمة.