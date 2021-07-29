راغب علامة يُطلق أغنيته الجديدة “فورًا غرام”

أطلق الفنانة اللبناني راغب علامة على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنيته الجديدة فورًا غرام”.

وقدّم “السوبر الستار” الأغنية الجديدة باللهجة الخليجية، وتصدر بها الترند في يوتيوب محتلاً المركز 22.

وحقّقت الأغنية الجديدة أكثر من 200 ألف مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب يوم 27 يوليو الجاري، وتفاعل معها عشاق “السوبر الستار” بشكلٍ كبير، وعبّروا عن سعادتهم لغنائه باللهجة الخليجية، ولفت نظرهم التشابه الموجود بين لحن أغنية “يا ريت فيي خبيها”، وبداية فيديو كليب الأغنية الجديدة.

وأغنية فورًا غرام”من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم، وإخراج فارس سخن.

يُذكر أنّ “السوبر الستار” انتقد، خلال الفترة الماضية، المسؤولين في لبنان، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد وغلاء المعيشة.

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