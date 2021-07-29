هندية تلتقط صورة مع البارودة ثم تنتحر بها

شهدت ولاية أتار براديش الهندية حادثةً مؤسفةً للغاية؛ راحت ضحيتها امرأة هندية، تدعى راديكا جوبتا، انتحرت ببارودة صيد.

وقالت عائلة الفتاة، البالغة من العمر 26 عامًا، والتي تزوجت بمايو الماضي، إنّهم سمعوا إطلاق نار في الطابق العلوي قادم من غرفة راديكا؛ الأمر الذي دفعهم لاقتحام الغرفة ليشاهدوا راديكا غارقة في دمائها، بعدما أطلقت النار على نفسها من بندقية الصيد، وكاميرا هاتفها تعمل.

وعند فحص الهاتف فوجئوا بالتقاط الشابة الهندية لصورة سيلفي لنفسها مع البارودة قبل لحظات من انتحارها.

وحاولت عائلتها إنقاذ حياتها، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتُفارق الحياة فيه، رغم محاولات الأطباء.

يُشار إلى أنّ الشرطة الهندية فتحت تحقيقًا في الحادث، لمعرفة الأسباب التي دفعت راديكا إلى الانتحار.

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