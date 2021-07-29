شركة LG شركة تكشف عن سماعتيْن بميزة التعقيم الذاتي

رفعت شركة LG الكورية الجنوبية النقاب عن سماعتيْن جديدتيْن بميزة التعقيم الذاتي، وإلغاء الضوضاء النشطة؛ أطلقت عليهما FP9، وFP5.

وتتميز السماعتان الجديدتان بتصميم أقصر لساق السماعة، وتعزيز ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ودعمهما معايير IPX4 لمقاومة العرق والأتربة.

وتعتمد السماعتان على معايير Meridian Audio لضبط الصوت المكاني، ودعم المستخدم بتجربة صوتية متعددة الاتجاهات، بالإضافة إلى تزويد كل جهة من السماعتيْن بثلاثة ميكرفونات.

وتتفوق سماعة FP9 على سماعة FP5 بحافظة شحن تدعم ميزة التعقيم الذاتي، بالإضافة إلى إمكانية عملها كمحول لاسلكي للصوتيات من خلال اتصال حافظة الشحن بالهاتف، وبطاريتها التي تجعلها تعمل لمدة 24 ساعة مع الحافظة، وعشر ساعات دونها، بزيادة ساعتيْن عن سماعة وFP5 التي تعمل لمدة 22 ساعة مع الحافظة، وثماني ساعات دونها.

يُشار إلى أنّ LG لم تكشف عن موعد طرح السماعتيْن الجديدتيْن في الأسواق العالمية، ولا عن سعرهما.

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