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كورونا يدفع القردة للهجوم على سكان المدن التايلاندية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقتحمت قطعان القردة الجائعة خلال الفترة الماضية عدّة مدن تايلاندية بحثاً عن الطعام بعد انخفاض عدد السياح بسبب انتشار فيروس كورونا.

وظهرت القردة في مقاطع الفيديو الواردة من تايلاند وهي تقطع الطرقات، وتشل حركات السير في عددٍ من الشوارع.

وقال سكان تايلاند إنّ القردة انتشرت في كل مكان، وتصارعت مع بعضها البعض أثناء بحثهم عن الطعام، فيما أشار السكان لأنّ شراسة القردة ازدادت بعد جائحة كورونا، وذلك بسبب انخفاض عدد السياح الذين كانوا يقدمون لهم الطعام، وهذا ما دفعهم للدخول إلى المدن ومهاجمتها.

يذكر أنّ المقاطع المصورة للقردة حظيت بمجموعة كبيرة من التعليقات، حيث قال عدد من الأشخاص بأنّ هذا المشهد يشبه مشاهد أفلام نهاية العالم، في حين قال البعض الآخر بأنّ المنظر يذكرهم بسلسلة أفلام القردة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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