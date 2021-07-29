ميزة جديدة في متصفح كروم تضيف شريط بحث أفقي يحتوي على أهم المواقع ذات الصلة

مما لا شك فيه أن محرك جوجل هو أفضل محرك بحث عالمي قادر على توفير أهم المعلومات ذات الصلة لجميع المستخدمين من حول العالم، ولكنه لا يكتفي بذلك فقط.

فهو يعمل على تطوير ميزة جديدة – يمكنك القول أنها أصبحت متاحة بالفعل – وسوف تساعد في التسهيل والحصول على نتائج بحث أفضل من خلال الصفحة الأولى وهذه الميزة تسمى “Continuous Search” والتي تعني بالعربية البحث المستمر. تم رصد هذه الميزة على بعض المصادر التقنية على الإنترنت وهي على شكل شريط تصفح إضافي يقع مباشرةً أسفل شريط عناوين التصفح الرئيسية.

الغرض من هذه الميزة أنها سوف توفر نتائج بحث دقيقة ذات صلة بالموضوع أو النص الذي تبحث عنه على هيئة شريط أفقي أسفل شريط عنوان التصفح الرئيسي يحتوي على مجموعة من المواقع ذات الصلة. بمجرد النقر فوق أي موقع على شريط التصفح الأفقي الجديد سوف تنتقل إلى صفحة معلومات مرتبطة عما تبحث عنه. جدير بالذكر أنك قادر على تمريره إلى اليمين أو اليسار للحصول على مواقع أكثر.

والأفضل من ذلك أن هذا الشريط الأفقي لا يختفي حتى بعدما تنتقل إلى صفحة البحث المرتبطة به. ولكن بمجرد أن تبدأ في التمرير إلى أسفل الصفحة الأولى الخاصة بنتائج البحث، سوف يختفي الشريط الأفقي الجديد وشريط العنوان أيضاً.

بالتأكيد هذه الميزة الجديدة سوف تخدم جميع المستخدمين المعتمدين على بحث جوجل ومتصفح جوجل كروم في الحصول على المعلومات ذات الصلة الخاصة بعمليات البحث لديهم على الإنترنت. وبهذا الشكل هي توفر من الوقت والمجهود المبذول أثناء عملية التصفح والبحث على جوجل.

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في الحقيقة هذه الميزة قد يكون لها جانب مُظلم واحد، أو يمكننا القول أن لديها جانب سلبي واحد مرتبط بأصحاب المواقع. السبب في ذلك أن هذه الميزة سوف تساعد الكثير من المستخدمين على الحصول على أهم نتائج البحث في الصفحة الأولى فقط، مما يجعلهم يمضون فترة زمنية أطول في الصفحة الأولى أو عدم الاهتمام بالنتائج المتواجدة في الصفحة الثانية والثالثة وما إلى ذلك.

بالتأكيد معظم المستخدمين لا يهتمون إلا بنتائج البحث التي تظهر في الصفحة الأولى فقط بطبيعة الحال، ولكنها لا تزال مشكلة لأصحاب المواقع التي يتم ترتيب مواقعهم في الصفحات التالية على محرك جوجل.

على كل حال يبدو أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير، ولسنا نعلم هل ستكون ميزة افتراضية أم اختيارية يمكن تخصيصها من خلال المستخدمين أم لا. ولكن إذا كنت تريد الاستفادة منها وتجربتها حالاً، يمكنك الانتقال من على متصفح جوجل كروم إلى صفحة Chrome://Flags في شريط عنوان المتصفح ثم قم بالبحث عن ميزة continuous search navigation وقم بتفعيلها بعمل Enabled لها ثم قم بعمل إعادة تشغيل لمتصفح كروم.