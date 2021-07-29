هواوي تكشف عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة.. إليكم مواصفاته

أماطت شركة هواوي الصينية اللثام عن هاتفٍ جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Nova 8SE Youth.

وينبض بداخل هذا الهاتف معالج Kirin 710A، ومعالج رسوميات Mail-G51 MP4، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة EMUI 10.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6,6 بوصة ودقة عرض 2400×1080 بيكسل، وجودة عرض FHD+، وكثافة بيكسلات 399 بيكسل، وتضمّ الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة أربعة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يُشار إلى أنّ الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 292 دولارًا أمريكيًا.

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