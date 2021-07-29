معقمات الأيدي تضر بأعين الأطفال

أكدّ الطبيب بريان أرومسترونغ الذي يعمل في معهد العيون بمستشفى كليفلاند كلينك أبو ظبي خطورة معقمات اليدين ذاتية التقطير على أعين الأطفال، وقال إنّ التعرض غير المقصود لها يلحق أذىً كبيراً بالعين، مبرراً الأمر باحتواء هذه المعقمات على نسبة تركيز عالية من الكحول، التي تبدأ باختراق سطح القرنية فور ملامستها.

ودعا الطبيب الناس لسرعة علاج الأطفال في حال لامست هذه المعقمات أيديهم، لأنّ إهمال علاجها يؤثر على حاسة البصر التي تكون قيد النمو، مطالباً الأهالي باستخدام الماء والصابون لتعقيم أيدي أطفالهم عوضاً عن هذه المعقمات، وأنّ يضعوا المعقمات في مكان بعيد عن متناول أطفالهم، ويحرصوا على تعقيم أيدي أطفالهم ومسحها جيداً لكي لا تنتقل المواد الموجودة فيها للعين في حال لمس الطفل عينه.

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