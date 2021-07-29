سامسونج تطلق شاشة مناسبة لعشاق الألعاب

رفعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية النقاب عن شاشة فاخرة مناسبة لعشاق الألعاب أطلق عليها Odyssey Neo G9.. وزودت الشركة الكورية الجنوبية هذه الشاشة بلوحة مقاس 49 بوصة، ودقة عرض 5120*1440 بيكسل، وانحناء 1000R، وسطوع 2000 نيت، وتباين 1000000:0، وعمق ألوان 12 بت.

وستدعم الشاشة إضاءة mini-LED، والإضاءة الخلفية مع سطوع مضاعف في الشاشة، بالإضافة لدعمها سطوع Quatum HDR 2000.

وتتميز الشاشة الجديد بمعدل التحديث الذي يصل إلى Hz240، وزمن الاستجابة الذي يصل إلى 1 مللي في الثانية.

وستحتوي الشاشة على DisplayPort 1.4، HDMI 2.1 VAR، وتقنية NVidia G-Sync، ومنفذي USB، ومنفذ 3.5 للسماعات، كما ستدعم إضاءة الشاشة RGB، وعدد 52 من الألواح، و5من مؤثرات الإضاءة التي تدعم التخصيص.

يذكر أنّ سامسونج ستطلق الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 2500 دولار أميركي.

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