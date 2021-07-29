عروس تثير جدلاً كبيراً بفرضها رسوماً على الحضور

أثارت عروس لم تكشف هويتها جدلاً كبيراً على الإنترنت بعدما أعلنت عن فرضها رسوم على الأشخاص الراغبين بحضور حفل زفافها .. وطرحت سؤالاً في إحدى مجموعات الفيس بوك حول تصرفها، وسألت النساء الأخريات إذا كنّ سيفعلنّ الأمر ذاته يوم زفافهنّ.

وأشارت العروس لأنّها حددت رسم 65 دولار للزوجين، و45 دولار للشخص العازب.. وأثار المنشور الذي انتشر على مواقع الإنترنت غضباً كبيراً، وحظي بعدد كبير من التعليقات التي انتقدت تصرف المرأة، حيث قال البعض هل يوجد تخفيضات جماعية على العائلة، وهل يدخل الأطفال دون ال3 سنوات مجاناً؟

في حين قال البعض الآخر هل يمكن لأي شخص شراء التذاكر، وأشاروا لاهتمام المرأة بجمع الأموال أكثر من إقامة حفل الزفاف.

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