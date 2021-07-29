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سعد رمضان يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأ الفنان اللبناني سعد رمضان جمهوره بإطلاقه أغنية جديدة على قناته الرسمية في موقع يوتيوب بعنوان حبيت.

وحصدت الأغنية أكثر من 900 ألف مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب يوم 26 يوليو الجاري، حيث تفاعل معها عشاق النجم اللبناني بشكلٍ كبير، الذين عبّروا عن سعادتهم بها خاصةً أنّها جاءت بشكلٍ مفاجئٍ.

وأغنية حبيت من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، في حين تولى حسين الشعلان إخراج الفيديو كليب.

وكان النجم اللبناني قد وعدّ عشاقه خلال الفترة الماضية بإقامة عدة حفلات وإطلاق عدد من الأغاني الجديدة.

يذكر أنّ سعد رمضان قدم مؤخراً التهنئة لنوال الزغبي بمناسبة عيد ميلادها، لتقوم الأخيرة بالرد عليه وشكره على المعايدة اللطيفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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