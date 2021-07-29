نجوى كرم تطلق فيديو كليب مغرومة 2

أطلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على القناة الرسمية لروتانا على يوتيوب أغنيتها الجديدة مغرومة 2، والتي كانت قد روّجت لها قبل أيام.. وظهرت النجمة اللبنانية في الفيديو كليب رفقة الفنان السوري معتصم النهار، وتميزت الأغنية بوضع لحن أغنية مغرومة الأولى التي أطلقتها عام 1998 في بدايتها.

وحصد الفيديو كليب أكثر من 25 ألف مشاهدة منذ طرحها في الساعة 7 من مساء يوم 29 يوليو الجاري، وتفاعل معه عشاقها بشكلٍ كبير.

وأغنية مغرومة 2 من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع داني الحلو، وإخراج هاس غدار.

يذكر أنّ شمس الأغنية العربية تصدرت الترند في عدّة دول عربية لمدة 4 أيام بعد طرحها للبوستر الترويجي لأغنية مغرومة.

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