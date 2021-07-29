هاتف جديد من ZTE يُلبّي متطلبات عشّاق الألعاب

أزاحت شركة ZTE الصينية الستار عن هاتفٍ جديدٍ مناسبٍ لعشّاق الألعاب أطلقت عليه ZTE Axon 30 5 G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 870، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة MyOS11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.92 بوصة، ودقة عرض FHD+، وتضمّ الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 256 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 6، 8، 12 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 55 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد بلونيْ الأخضر والأسود، وستُطلقه في الأسواق العالمية يوم 3 أغسطس القادم، بسعر يبدأ من 338 دولارًا أمريكيًا.

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