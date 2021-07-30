الإعلان رسمياً عن سعر ومواصفات هاتف Poco X3 GT

بالطبع وكما تعلمون أن شركة شاومي كانت قد أطلقت هاتف ريدمي نوت 10 برو في وقت مبكر من العام الحالي. ولكن يبدو أن النسخة الصينية من الهاتف مختلفة حزءاً وموضوعاً عن هاتف ريدمي نوت 10 برو.

على كل حال هاتف Poco X3 GT هو النسخة الصينية من هاتف ريدمي نوت 10 برو، ولكنه وصل إلى أسواق عديدة بجانب السوق الصيني. بالتأكيد هاتف Poco X3 GT يعمل بواجهة MIUI ويحتوي على شريحة عالية الأداء من MediaTek طراز Dimensity 1100 5G وذاكرة وصول عشوائي تصل حتى 8 جيجابايت وسعة تخزين قابلة للتوسيع حتى 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

أما بالنسبة للبطارية فسعتها 5000 ميللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 67 واط ويأتي الهاتف مُرفق مع الشاحن. من المتوقع أنه من الممكن اكتمال سعة شحن هاتف Poco X3 GT بنسبة 100% في فترة زمنية لا تتجاوز 45 دقيقة. وفقاً لتصريحات الشركة فالمدة الزمنية المطلوبة هي 42 دقيقة بالضبط.

بالحديث عن مواصفات الشاشة فهي ضخمة جداً قياس 6.6 بوصة بلوحة عرض LCD تعمل بمعدل تحديث 120Hz بدقة FHD ونظام كاميرا ثلاثي من الخلفي، حيث يأتي مستشعر الكاميرا الرئيسي بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة ثانية لكاميرا العرض الواسع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا مخصصة بدقة 2 ميجابيكسل، بينما كاميرا السيلفي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

جدير بالذكر أن الهاتف سوف يصل إلى أسواق افريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا بسعر يبدأ من 299$ دولار أمريكي للطراز الذي يحتوي على 8 / 128 جيجابايت، أما بالنسبة لطراز 8 / 256 جيجابايت ستكون قيمته 329$ دولار أمريكي. على كل حال نعتقد أن هذه الحزمة من المواصفات جيدة جداً مقارنة بالسعر.