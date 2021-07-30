أحدهم بأكثر من مليار دولار.. أغلى 10 شعارات في العالم

يمكن أن يُكلف إنشاء شعار لشركة ما، بشكل جذاب ومناسب من سنتات إلى مبالغ مكونة من 10 أرقام أو ربما أكثر، إليكم أغلى 10 شعارات في العالم.

شركة سيمانتك (مليار و280 مليون دولار):

هي شركة عالمية تأسست في عام 1982 لبيع برامج الكمبيوتر وخصوصا في مجال الأمن وإدارة المعلومات، شعارها بسيط للغاية ولكنه مثير للإعجاب ويرى الكثيرون أنه يستحق المبلغ الذي دفع من أجله، عنصر الشعار الأساسي هو علامة الصح، وهو أمر مثالي للشركات التي توفر الأمان والحماية للمستخدمين، بالإضافة إلى ذلك فإن اللون الأصفر يعني استمرارية الاستقرار والحماية.

بريتيش بيتروليم (210 ملايين دولار):

قررت هذه الشركة البريطانية الاستفادة من سيكولوجية الألوان في التسويق نظرًا لأن اسم الشركة قد يوحي بالمساهمة في التلوث البيئي، فقد قرروا إقناع العملاء بأنهم يبذلون قصارى جهدهم للمحافظة على البيئة لذلك تم إنشاء شعار يشبه زهرة التي تنمو بألوان صديقة للبيئة.

شركة أكسنتشر (100 مليون):

الشعار يتكون من اسم الشركة مع رمز أعلى حرف T وقد تلقى الشعار الكثير من الانتقادات لكن الشركة ناجحة ومتفوقة في مجالها.

بوستن نورج ريبراند (55 مليون):

كما يقولون دائمًا إن كل عبقري بسيط، شركة بريد نرويجية وهي محتكرة للسوق هناك، شعارهم بسيط عبارة عن دائرة من لونين، أحدهما يتدفق إلى الآخر والرسالة واضحة فهكذا يتم تسليم الرسائل من المرسل إلى المستلم.

مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (15 مليون):

تم إنشاء الشعار من خلال اندماج بنكين كبيرين، قرر المصممون لهذا الشعار عدم كسر القواعد الكلاسيكية لعلم النفس التسويقي واستَخدموا اللونيْن الأبيض والأزرق.

هيئة الإذاعة البريطانية BBC (مليون و 800 ألف):

شعار مألوف لنا منذ الصغر، وهو مثال على الاستثمار الناجح، ثلاثة حروف بيضاء على خلفية سوداء وكل حرف في مربع، ويشير إلى الوضوح والموثوقية في المعلومات المنقولة.

سيتي بنك (مليون ونصف):

أحد أكبر المصارف في العالم وتأسس عام 1812 في الولايات المتحدة، أما الشعار الحالي فقد تم إنشاؤه منذ 20 عامًا، يقال أن الشعار تم رسمه على منديل في البداية ثم أصبح الشعار الرسمي.

بيبسي (مليون دولار):

كان هذا الشعار الجديد لشركة بيبسي محاولة لتحدي شركة كوكا كولا، شعارُ يعرفه الصغير قبل الكبير مكون من ثلاثة ألوان وبسيط جدًا، وتبدو تكلفة تطويره معقولة.

أولمبياد لندن 2012 (625 ألفًا):

يميل إلى التعقيد ولكن سعره منخفض، يذكرنا بالأسلوب المكعب في الفن ويبدو محملًا بالتكوينات، ويبدو أن المصممين حاولوا إعادة إحياء العمارة اللندنية في الشعار.

مدينة بلفاست (280 ألفًا):

مدينة أيرلندية، وقرر مبتكرو تصميم شعارها عدم التعقيد ووضعوا اسمها داخل قلب.

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