جديد سوني.. كاميرا مناسبةٌ لصناع محتوى الفيديو

أزاحت شركة سوني اليابانية الستار عن كاميرا جديدةٍ مناسبةٍ لصناع محتوى الفيديو، أطلقت عليها ZV-E10.

وزودت الشركة اليابانية الكاميرا الجديدة بمستشعر APS-C بدقة 24.2 ميغا بيكسل، وتتميز بقدرتها على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية.

وستَدعم الكاميرا الجديدة تنسيق S-LOG2، وS-LOG3 وHLG مع تصوير ديناميكي واسع، وستَحتوي على شاشة معلّقة بفواصل جانبية تدعم اللمس والتدوير لتصوير السيلفي.

وتتميز الكاميرا الجديدة بدعمها نمط ZV-E10 لدعم التبديل بين أنماط الفيديو، والصور الثابتة، والتصوير بالحركة البطيئة مع نمط الفيديو.

وستَحتوي الكاميرا على زر في الجزء العلوي لدعم التسجيل بسلاسة، وضوء أمامي يكشف عن تشغيل الكاميرا، بالإضافة إلى دعمها ميزة التكبير والتصغير، من خلال زر منزلق موجود حول المصراع، وميكرفون ستريو كبير الحجم، مع كاتم لصوت الرياح في محتوى الصندوق.

يُشار إلى أنّ سوني ستوفّر الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية، في نهاية أغسطس القادم، بسعر يصل إلى 700 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية