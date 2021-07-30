تويتر يستعدّ لإطلاق مميزاتٍ جديدةً تجذب الشركات

كشفت شركة تويتر عن بدئها باختبار مجموعة من الميزات الجديدة المفيدة للشركات والعلامات التجارية.

وقالت المنصة الشهيرة إنّها ستَختبر ميزة Shop Mudule، والتي ستوفّر للشركات والعلامات التجارية إمكانية عرض منتجاتها في أعلى المنصة؛ الأمر الذي يُساعد المستخدمين على تصفح المنتجات ومعرفة مواصفاتها قبل شرائها.

وأشارت منصة “تويتر” إلى دور هذه الميزة في تقليل الفجوة بين علمية البحث والشراء، وأكدّت أنّها متاحةٌ، حاليًا، لعدد قليل من العلامات التجارية الموجودة في أمريكا، على أن تُطلق، في حال نجاحها، بشكلٍ تدريجي في بقية أنحاء العالم.

وأكدّت منصة تويتر اختبارها ميزة إرسال تنبيه للمستخدمين في حال تم تعليق حسابهم أو تحويله للقراءة أو التصفح، حيث ستُرسل لهم إشعارًا عند تسجيل دخولهم يبلغهم بهذا الأمر.

يذكر أنّ منصة تويتر قامت، خلال الفترة الماضية، بإضافة مجموعة من المميزات؛ بهدف جذب أكبر عددٍ ممكنٍ من مستخدمي التطبيق.

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