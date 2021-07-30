تامر حسني سعيد بإيرادات فيلم مش أنا

شارك الفنان المصري تامر حسني سعادته بتحقيق فيلم “مش أنا” أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية، بعدما تجاوزت إيراداته الـ 15 مليون دولار أمريكي.

ونشر الفنان المصري عبر صفحته الرسمية في موقع “فيس بوك” منشورًا قال فيه إنّ الفيلم حقق حوالي ربع مليار جنيه مصري منذ طرحه، وأكدّ أنّ الفيلم مستمرٌ في تحقيق الإيرادات وتحطيم الأرقام، رغم طرحه في الصالات بنصف طاقتها.

وتقدم بالشكر لجمهوره الذي ساعده على تحقيق المركز الأول في مصر وخارجها، وأشار إلى أنّ العمل يعني له الكثير لأنّه الأول من كتابته وتأليفه.

وفيلم “مش أنا” من تأليف وحوار تامر حسني، وإخراج سارة توفيق، وبطولة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، إياد ناصر، محمد عبد الرحمن وغيرهم.

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