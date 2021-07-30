مي حلمي تكشف عن إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة والإعلامية المصرية مي حلمي عن سر اختفائها عن الشاشة، وقالت في ردٍ على سؤالٍ طرحه أحد متابعيها في إنستغرام إنّها مصابة بـ”كورونا”.

وقامت الفنانة المصرية بالردّ على هذا السؤال عبر خاصية الستوري في إنستغرام، كما قامت، من خلالها، بشرح معاناتها مع الفيروس، حيث قالت إنّها عاجزةٌ عن الشم، وتُعاني من الصداع والحكة بشكلٍ مستمر.

وأشارت إلى أنّها لم تتعافَ حتى الآن من المرض، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، والتخلص من كابوس كورونا.

وكانت النجمة المصرية قد دحضت الشائعات التي انتشرت على الإنترنت حول ارتباطها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد ظهورها معه، وقالت إنّ ظهورها مع أصدقائها والتقاط الصور معهم لا يعني ارتباطها بهم، ودعت مروّجي الشائعات إلى التوقف عن إطلاقها.

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