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مي حلمي تكشف عن إصابتها بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفنانة والإعلامية المصرية مي حلمي عن سر اختفائها عن الشاشة، وقالت في ردٍ على سؤالٍ طرحه أحد متابعيها في إنستغرام إنّها مصابة بـ”كورونا”.

وقامت الفنانة المصرية بالردّ على هذا السؤال عبر خاصية الستوري في إنستغرام، كما قامت، من خلالها، بشرح معاناتها مع الفيروس، حيث قالت إنّها عاجزةٌ عن الشم، وتُعاني من الصداع والحكة بشكلٍ مستمر.

وأشارت إلى أنّها لم تتعافَ حتى الآن من المرض، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، والتخلص من كابوس كورونا.

وكانت النجمة المصرية قد دحضت الشائعات التي انتشرت على الإنترنت حول ارتباطها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد ظهورها معه، وقالت إنّ ظهورها مع أصدقائها والتقاط الصور معهم لا يعني ارتباطها بهم، ودعت مروّجي الشائعات إلى التوقف عن إطلاقها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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